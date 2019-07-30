В Краснодаре пройдут скачки на Кубок губернатора Краснодарского края
30 июля 2019, 11:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
3 августа на Краснодарском ипподроме пройдет главное событие скакового сезона – скачки на Кубок губернатора Краснодарского края и Приз Законодательного Собрания Краснодарского края.
Главный приз – 3 млн рублей. В программе праздника: женский и детский конкурс шляпок с призами, концерт, рубка лозы, джигитовка казаков Кубанского Казачьего Войска, работа детской площадки, катание на лошадях.
Начало в 10.00. Краснодар, ул. Беговая, 11.