В Москве осудили первого из задержанных у суда крымчан

Московский суд вынес первый приговор крымскому татарину, задержанному у Верховного суда России. Рустем ТАИРОВ признан виновным в нарушении порядка проведения митинга и получил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как отметил адвокат Константин АНДРЕЕВ, судья не дала оценку ошибочной квалификации административного правонарушения: ТАИРОВ был обвинен за нарушение порядка проведения согласованных мероприятий, в то время как он не принимал участие в каких бы то ни было согласованных мероприятиях, пишет «Крым.Реалии».

Напомним, семерых крымскотатарских активистов, участников пикета на Красной площади в Москве 10 июля после задержания увезли в отделение полиции Китай-города. По словам российской правозащитницы Александры КРЫЛЕНКОВОЙ, были задержаны Февзи АБДУРАМАНОВ, Эскендер ЛЮМАНОВ, Синавер НИМЕТУЛЛАЕВ, Решат ЭМИРУСЕИНОВ, Сияр ГАФАРОВ, Энвер СЕЙТУМЕРОВ и Сейран ДЖЕМИЛЕВ. Всем семерым задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).