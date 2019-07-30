"Сохранность Байкала неминуемо окажется под угрозой, если паводок в Иркутской области повторится", - считает эколог

Эколог, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов рассказал об угрозе Байкалу из-за возможного повторного паводка. Эксперт считает, что повторное наводнение в Иркутской области обернется не только попаданием промышленных отходов в Байкал, но и подъемом воды в озере.

По словам эколога, это грозит практически полным уничтожением экосистемы уникального озера, - сообщает «URA.RU». Он рассказал, что всему виной находящиеся неподалеку котлованы с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Колотов опасается, что в такой экстремальной ситуации может произойти сход отходов с промышленной площадки. «Будет нарушена герметичность тех резервуаров, где находятся отходы, и, если они попадут в Байкал, конечно, мало не покажется», — обеспокоен эколог.