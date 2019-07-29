Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых домах или в домах, строительство которых близится к завершению.

По словам Мутко, для того, чтобы запустить подобный механизм, следует внести изменения в существующее законодательство. Вице-премьер подчеркнул, что возможность предоставления новых квартир вместо долгостроя может рассматриваться только в том случае, если у местного Фонда дольщиков есть свободные квартиры, передаёт РИА Новости.

«Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков», - рассказал Мутко.