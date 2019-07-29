В Екатеринбурге дети пытались ограбить магазин игрушек, угрожая продавцу пистолетом

В Екатеринбурге двое учеников младших классов открыли стрельбу из пистолета по продавщице в магазине игрушек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В минувшую пятницу в магазин пришли дети семи и восьми лет и попытались украсть игрушки. Когда продавец сделала ребятам замечание, один из них стал стрелять по ней из игрушечного пистолета.

Сотрудник магазина попыталась удержать детей, закрыв двери маркета, но одному из них все же удалось выскочить наружу и убежать. Отмечается, что эти дети ранее уже воровали отсюда игрушки.

В настоящий момент сотрудники территориального отдела внутренних дел из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми-воришками, а также с их родителями.

Видеозапись, сделанную камерами наблюдения супермаркета, опубликовал новостной канал Лампа.