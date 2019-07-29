Мошенники в Крыму представляются должностными лицами налоговых органов

Нарушители представляются должностными лицами налоговых органов Крыма и других регионов и просят о материальной либо финансовой помощи, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об увеличении частоты таких случаев сообщили в пресс-службе УФНС России по РК. По информации ведомства, жулики под видом представителя службы пытаются обмануть граждан и организации, выманивая у своих жертв финансы или услуги.

С телефонов поступают звонки с различными просьбами: разместить в отеле проверяющих из Москвы или руководителей налогового ведомства, укомплектовать номера продуктами и элитным алкоголем; перечислить деньги на телефонный номер или банковскую карту; организовать ужин с дорогим спиртным для группы проверяющих. Так вызовы поступают с различных номеров:

+7 905 1837719 – представляется работником налоговой ПАВЛОВЫМ Андреем Николаевичем;

+7 903 4528873 – представляется сотрудником Центрального аппарата ФНС России ЧКАЛОВЫМ Олегом Сергеевичем;

+7 906 2716415 – представляется сотрудником УФНС России по РК УСАТОВЫМ Игорем Валерьевичем;

+7 905 3885381 – представляется налоговиком ШАТОВЫМ Сергеем Валерьевичем;

+7 909 4498937 – представляется замом главы аналитического отдела ялтинской налоговой инспекции ЧЕКАНОВЫМ Олегом Сергеевичем;

+7 906 3415317 – представляется сотрудником ЦА ФНС России КУПРИНЫМ Денисом Александровичем;

+7 902 3565819– представляется сотрудником ЦА ФНС России по имени и отчеству Анатолием Анатольевичем.

В случае обращения представителя налоговой службы с просьбой о какой-либо помощи рекомендуется сообщить об этом в УФНС Крыма (Симферополь, улица А. Невского, 29) или по телефону: (3652) 66-75-09, (3652) 54-80-48.