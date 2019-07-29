На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков

Федеральная служба безопасности РФ передала собаку с корабля «Яна Капу». Это судно принимало участие в прошлогодней провокации в Керченском проливе. Тогда несколько военных военных украинских судов вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны.

Освобождение Джесси (такая кличка у собаки) заняло четыре месяца. Вопрос решился после переговоров, и во многом этому способствовала просьба одного из моряков, который обратился для этого к следователю.

«Мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне», — так прокомментировал освобождение адвокат Анастасия Саморукова, — «Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку».

Собаку на судне нашли российские пограничники. Это произошло уже после того, как корабль был доставлен в Керчь. Все это время она находилась у них.