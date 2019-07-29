Как цвета интерьера влияют на нашу жизнь?

Изо дня в день мы просыпаемся и засыпаем в одном и том же помещении – у себя дома. Порой с утра нам не хватает бодрости, а после возвращения с работы – спокойствия. Задумывались ли вы, что причиной тому могут быть цвета интерьера? Краски влияют на наше самочувствие и поведение, они будоражат, успокаивают, вдохновляют. Корреспондент «АН» узнала, какие эмоции приносят в нашу жизнь цвета радуги, ведь у каждого из них есть свои секреты.

Холодные тона – синий, голубой, индиго – добавляют в помещение прохлады и освежают его. Теплые – красный, жёлтый, оранжевый и коричневый – наоборот, согревают.

Красный – цвет жизни, страсти и агрессии. Возбудитель, который постепенно переходит от позитивного воздействия к негативному. Этот цвет вызывает нервные расстройства и раздражительность. Однако если использовать его в небольших количествах, например, в обеденной комнате или кухне, то он вдохнёт энергию в дом.

Оранжевый – цвет успеха и позитива. Снимает стресс, раздражительность и улучшает работу мозга. Цвет принесёт покой, мир и лад в семью, утверждают специалисты цветотерапии. Он прекрасно подойдёт для гостиной. Также этот цвет усиливает аппетит, что автоматически делает его удачным для кухни. Но использование очень ярких цветов в большом количестве может стать причиной головных болей и мигреней.

Жёлтый – цвет солнца. Он идеально подойдёт для помещений, которым не хватает света. Под его влиянием просыпается творческий потенциал. Его рекомендуют использовать в комнатах подростков, однако на малышей он влияет негативно. Главное, не переусердствовать с количеством.

Зелёный – цвет здоровья, богатства и процветания. Так как это цвет долларов, считается, что он притягивает деньги, но избыток зелёного действует как снотворное и оказывает чересчур расслабляющее воздействие на организм. Зелёный часто встречается в спальнях и гостиных. В интерьере с использованием такого цвета можно не только «призывать деньги», но и расслабляться.

Синий вызывает положительные эмоции и снижает гиперактивность. Этот цвет подойдёт для кабинета, так как усиливает концентрацию внимания. Считается, что он также помогает справиться с бессонницей. Светло-голубой расширяет пространство и подходит для маленьких помещений, ванных и спален. Тёмно-синий советуют использовать очень аккуратно. Во-первых, его тяжело подобрать удачно, чтобы не испортить вид комнаты. Во-вторых, в помещениях такого цвета тяжело сконцентрироваться.

Светло-фиолетовый и розовый – цвета любви и романтики. Зачастую такие оттенки можно увидеть в комнатах девочек. Тёмные оттенки фиолетового дизайнеры использовать не советуют. Насыщенный цвет приводит к быстрой утомляемости и рассеивает внимание.

Чёрный – нейтральный цвет. Однако большое его количество приводит к появлению депрессий и нервных срывов. С ним рекомендуют быть особенно осторожными, несмотря на то, что он может скрыть недостатки ремонта. Этот цвет создает давящую энергетику в комнате. А вот в качестве акцентов привнесёт загадочности и элегантности интерьеру.

Белый – самый универсальный цвет. Это цвет лёгкости, облаков, чистоты. У него нет плохих качеств. Белый усиливает работоспособность, желание жить, концентрацию внимания, аппетит. Главное – не забыть про яркие акценты в виде штор, ваз, ламп или чего-то ещё.

При выборе цвета своей квартиры оценивайте все свойства оттенков, советуют специалисты. Поймите, что станет базой, а что будет использоваться в качестве акцентов. Каждая мелочь очень важна для стильного, красивого и гармоничного интерьера.

Элла Ларкина