Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Известный журналист Леонид Млечин, автор злободневной книги «Россия и Китай, дружили, воевали, что теперь?» дал интервью «Аргументам Недели».

В увлекательной беседе международный обозреватель раскрыл нам истинные намерения китайских властей в отношении уйгуров и казахов, дал оценку политикам-шоуменам и рассказал, кому из современных властителей он бы доверил управлять человечеством.

- Британский танкер был задержан иранцами, на его борту находились трое россиян. Как вы считаете, что за этим стоит, и чем все это кончится?

- Президент США Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, заключенной его предшественником Обамой, потому что, по его мнению, она не мешает Тегерану создавать бомбу.

В Тегеране, конечно же, мечтают о ядерном оружии. Иранцы считают, что их историческое и культурное величие не позволяет им отставать от других стран, которые уже обзавелись бомбой. Введенные же Трампом экономические санкции наносят серьезный ущерб иранской экономике. Иранцы «сидят» на нефти и ищут покупателей. А их нет. Местная валюта рухнула, начались волнения. Их вожди боятся, что будут просто свергнуты из-за санкций, губящих экономику.

И они, сбив американский беспилотник и захватив британский танкер, пытаются поднять ставки: напугать европейцев и американцев. Они, безусловно, представляют себе масштабы военного потенциала США и смертельно боятся, что Трамп силой поставит точку в иранской ядерной программе. Но все же надеются, что глава американского государства – из-за начинающейся избирательной кампании, а европейцы – просто из-за нежелания пускать в ход силу – отступят. Санкции отменят, а ядерная программа будет продолжаться...

- В англо-саксонском мире к власти все чаще приходят эксцентричные личности (Борис Джонсон, Дональд Трамп). Это уже тенденция? Не от этого ли «дрожит мир»?

- Свежие лица новичков нравятся избирателям! Мы-то побаиваемся новых людей у власти: как бы новоиспеченный начальник не оказался хуже прежнего. Американцы, англичане и многие другие, напротив, желают перемен, исходя из того, что каждый имеет право попробовать. Возможно, они просто не опасаются новеньких, поскольку всегда могут с ними расстаться.

Технологии современного мира, когда политические баталии разворачиваются на экране мобильного телефона, открыли дорогу тем, кто не похож на других, кто поражает воображение, а именно одаренным шоуменам. Трамп, к примеру, вел популярную телепрограмму. Они умеют убеждать и вдохновлять людей. Они улавливают то, что им говорят, мастерски формулируют и артикулируют то, что волнует других. И каждому кажется, будто политик разговаривает именно с ним и выражает именно его мысли.

Трамп и Джонсон «оседлали» поднявшуюся в мире волну национализма, а также страх перед приезжими, мигрантами и другими. Американский лидер апеллирует к древнему страху чем-то заразиться, не случайно он сам так боится микробов. Брезгливый по натуре, он охвачен маниакальной страстью к чистоте и требует очистить страну от чужих и чуждых.

Но политика-шоумена надо воспринимать всерьез. Это крупный и амбициозный игрок – сильный лидер, который обещает спасти от хаоса, страха и конфликтов, от разрушения привычного мира. Он уверен в себе, жесток, холоден и хладнокровен. На язык «острый», как бритва, он дает ответ раньше, чем прозвучал вопрос. И под рукой всегда нож, которым он готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага.

- После того, как Гонконг был передан Великобританией Китаю, там не утихают волнения: проводятся массовые митинги против китайских властей. Как вы считаете, не совершила ли Англия ошибку, «бросив» Гонконг под «китайский поезд», и каков будет прогноз дальнейших событий?

- Я помню, как в полночь 30 июня 1997 года закончилось британское правление в Гонконге! Китай всегда мечтал вернуть себе оторванные от страны Гонконг, Макао и Тайвань. Для китайцев это событие «смыло» позор ста лет иностранного вмешательства в китайские дела.

В 1898 году Англия получила Гонконг, то есть остров Сянган и прилегающие территории, в аренду на девяносто девять лет. Аренда закончилась 30 июня 1997 года. С колониями приходится расставаться... Но англичане с печалью говорили о судьбе жителей города: они сменили либерального хозяина на деспотичного. Гонконг процветал не только благодаря тому, что это замечательный порт и там низкие налоги, но и потому, что экономика хорошо развивается там, где уважаются гражданские и политические свободы.

Но для Пекина главное – убедить Тайвань, что и ему следует вернуться под управление Пекина. Ради этого в Гонконге, крупнейшем финансовом центре Азии, куда деньги устремляются со всего мира, как пчелы на мед, ввели особый режим. Дэн Сяопин придумал универсальную формулу: «Одно государство – два строя». Условились, что и после объединения континентальный Китай будет строить социализм, а Гонконг – капитализм. И особый район получил высокую степень автономии, сохранили даже прежнюю валюту – гонконгский доллар.

В последнее время страна меняется. Китай может похвастаться системой самого технологически изощренного и всеобъемлющего контроля над гражданами. Синологи с тревогой отмечают, что он превращается в высокотехнологичное полицейское государство. Гонконг же пытается этому сопротивляться.

Пекин, думаю, сделает все, чтобы подавить противоборство – даже в ущерб экономике. Китайские руководители опасаются любых волнений, деятельности активистов демократических движений. Из опыта развала СССР извлечен урок: либерализация режима неминуемо ведет к его крушению.

- Притеснения уйгуров и казахов на территории Китая вызвали широкий общественный резонанс. Некоторые считают, что сложившаяся там в отношении мусульманского народа политика сродни геноциду. Впрочем, китайские власти выпустили так называемую «Белую книгу», в которой оправдали свои действия, подчеркнув, что всегда дружелюбно относились к уйгурам. Что вы думаете по этому поводу? И должно ли вмешиваться мировое сообщество?

- Компартия Китая, когда-то либеральная в своем подходе к этническому разнообразию, ныне считает полноценными китайцами только ханьцев, то есть тех, кто принадлежит к народности хань. Ханьцы составляют больше девяноста процентов населения страны. Иные сплоченные этнические группы, особенно если они исповедуют ислам, воспринимаются как угроза единству страны.

Синьцзян-Уйгурский автономный район – предмет большого беспокойства для Пекина. Корни этих проблем в недавней истории. В годы Второй мировой войны там пытались создать «независимое от Китая дружественное СССР мусульманское социалистическое государство». В китайской столице историю с попыткой отделить Синьцзян не забыли. Мао Цзэдун с раздражением говорил, что Синьцзян, богатый урановой рудой, золотом и нефтью, – это советская «колония».

Теперь Пекин вкладывает в этот автономный район миллиарды долларов. Туда переселяют миллионы людей из внутренних провинций, чтобы изменить демографический баланс. Полвека назад мусульмане составляли восемьдесят процентов населения, теперь – немногим больше половины.

Деятельность радикальных мусульман всегда беспокоила Пекин, ведь они проходят подготовку на базах талибов в Афганистане и устраивают теракты. Есть тревожные связи, отмечают китайские власти, между уйгурским сепаратизмом и глобальным джихадом. Но система репрессий в крае выходит далеко за рамки всего, что было бы оправдано борьбой против терроризма.

В Синьцзяне, Тибете и других пограничных районах осуществляется «цивилизационный проект», цель которого – создание единой китайской нации. Разработан план китаизации ислама...

Почему молчат исламские страны, которые мужественно вступаются за своих единоверцев, когда речь идет о палестинцах или о рохинджа в Мьянме? Израиль и Мьянма – маленькие страны. Это не Китай.

- Израильские ученые создали специальный жилет и пульт для дистанционного управления собакой. Скоро будут управлять и людьми. Кому из мировых политиков вы бы доверили управление собой и другими?

- Я не без страха наблюдаю за развитием современных технологий. Видеокамеры на улицах и в торговых центрах распознают лица и отслеживают движение каждого из нас. Мобильные телефоны и компьютеры открывают доступ к нашим разговорам и переписке.

Впрочем, в нашей стране после 1917 года управляли людьми без всяких пультов – достаточно страха и тотальной пропаганды. Последствия ужасающие... Я думаю, нам надо до последнего отстаивать право самим управлять собой.

Алена Ярошевич