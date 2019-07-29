Более половины жителей РФ не доверяют электронным паспортам

Большинство россиян (85%) слышали об идее внедрения электронного паспорта, но более половины (69%) предпочли бы оставить себе бумажный. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%), отмечая главным из его достоинств универсальность.

При этом 22% граждан России считают паспорт в электронном виде ненадежным. Еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в работе системы и базе данных, 4% опасаются утечки данных третьим лицам и потери самого паспорта.