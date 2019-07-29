Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Синоптики рассказали, когда в Москву и Подмосковье вернется тепло. Соответствующую информацию в понедельник, 29 июля, предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Предполагается, что столбики термометров покажут около 20 градусов уже в грядущие выходные. В ночное время воздух прогреется до 7-12 градусов выше нуля. Позднякова, однако, отметила, что этот показатель ниже климатической нормы, передает сегодня РИА "Новости".

Метеоролог добавила, что днем в субботу в Москве и области ожидаются кратковременные дожди, которые существенно не скажутся на температурном режиме.