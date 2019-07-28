Лингвист рассказал о распространенных ошибках грамотных людей

Специалисты из Екатеринбурга назвали десять наиболее частных речевых ошибок, сообщает «Российская газета». Профессор Азалия Блинова рассказала, что самой распространенной ошибкой стало неправильное ударение в слове «звонит».

Лингвист Максим Кронгауз, в свою очередь, подчеркнул, что объединять эти ошибки в один список нельзя, потому что каждая из них говорит о «своем». Об этом пишет НСН. "Если глагол «звОнит», действительно распространенная ошибка, которая стала главным примером неграмотности, то «евонный» я в своей жизни не слышал ни разу", - сказал эксперт.

Также, как отмечает издание "Вечерняя Москва", филолог рассказал, что "есть просто те, кто вслушивается в то, что говорят и что происходит вокруг, и те, кто бесконечно играет во взрывание арбузов в мобильном телефоне, сидя в метро".