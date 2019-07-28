В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.









В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ - фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", морской тральщик "Иван Антонов".









После выступления кораблей над Невой и Финским заливом пролетели самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.



Участие в параде приняли более 4 тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".