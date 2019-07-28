Минобороны России ко Дню ВМФ опубликовало архивные фотографии известных российских флотоводцев

Министерство обороны РФ ко Дню Военно-Морского Флота опубликовало редкие фотографии известных флотоводцев России Уникальные снимки размещены на сайте военного ведомства.

Представлены фотографии легендарного адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, отца атомного флота России, адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова. .

"Именно при Сергее Горшкове ВМФ СССР из прибрежного «верного помощника Рабоче-Крестьянской Красной Армии» превратился в могучий океанский ракетно-ядерный Военно-Морской Флот, способный самостоятельно решать оперативно-стратегические задачи в отдаленных районах Мирового океана. 30 лет Адмирал Флота Советского Союза Сергей Горшков стоял на «флагманском мостике» Военно-Морского Флота СССР, заняв место в ряду организаторов отечественного флота — сторонников создания морской силы, достойной великой державы", - говорится в сообщении.