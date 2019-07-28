В сети обсуждают танец девушки на шесте возле адмиристрации города Березники

В сети обсуждают танец девушки Галины Корелиной на шесте возле администрации города Березники Пермского края. Видеоролик, как профессиональная танцовщица исполняет свой номер на пилоне рядом со знанием, опубликован очевидцами в соцсети «Вконтакте».

В городе Комитет по физкультуре и спорту 27 июля проводил фитнес-фестиваль. Пилон, был размещен на крыльце березниковской администрации.

Жителям Пермского края танец девушки понравился. Она красивая, стройная, подтянутая и сильная. Но пользователи считают, что можно было выбрать другое место для показательного танца на шесте, якобы это не очень хороший пример для детей.

Как считает Галина Корелина, «OLE DANCE - прекрасная альтернатива тренажерному залу и аэробике, благодаря сочетанию силовых упражнений и аэробных нагрузок».

Представители мэрии Березников танец на шесте в центре города пока не комментируют.