Латвийский врач: Жара – огромный стресс для организма

В Латвии объявили «желтое» предупреждение. Сегодня жара достигла 31 градуса. Скорые работают в напряженном режиме. Больницы не успевают принимать пациентов. Как пережить жару? На вопросы нашего спецкора в странах Прибалтики отвечает вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

- Чем опасна такая ненормальная жара?

- Аномальная жара вредна всем! И молодым и пожилым людям. Я советую людям, которые имеют сердечно-сосудистые проблемы просто переждать жару дома. Это самый верный способ. Конечно, у воды легче переносить жару, но и там есть риск. Человек не замечает, что просто «горит» на солнце. И ощущает это потом. Есть риск ожогов и очень серьезных. Можно получить и солнечный удар. Я не советую загорать или прогуливаться около водоемов в «час пик» - в полдень, например. Если очень хочется, то раненько утром можно искупаться. После заката солнца можно.

- Я посмотрела сегодня, на пляже полно людей. И многие «освежаются» пивом…

- И что тут нормального? Разве пиво – не алкоголь? От алкоголя повышается давление и может привести к инсультам, инфарктам. Сегодня эти заболевания резко помолодели. И одна из причин – частое употребление алкоголя. Поймите, жара – огромный стресс для организма! А еще и алкоголь. Что из этого хорошего может получиться?

- Нужно пить больше воды. Это так?

- Конечно. В жару может наступить обезвоживание. Человек изнывает от жажды, снижается артериальное давление, возникает слабость. Может произойти обморок. Если человек потерял 25% жидкости – результат плачевный. И тогда, конечно, вызывайте скорую.

- Что лучше употреблять из напитков в жару?

- Воду. Лучше без газа. Натуральный квас. Я категорически против сладких напитков. А вот вечером, если вам так хочется, можно выпить бокал охлажденного белого вина. Но крепкие напитки – не советую. Будьте здоровы!

- Благодарю за беседу