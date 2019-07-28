«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

Так, Алла Пугачева доехала на иномарке до личного вагона поезда прямо по перрону. Многих возмутило нарушение артисткой правил дорожного движения. Такой поступок певицы обернулся скандалом. «Стыдно!!! На перрон на машине. В Риге хотя бы поставили на место», «Вы теперь начальнику рижского вокзала будете зарплату платить?», «Объясните, по какой причине Вам позволили проехать на перрон на машине? Может Вы умирающая больная?! Но Вы так не выглядите. У Вас есть особые заслуги перед Родиной, не припомню, напомните», — написали Пугачевой в соцсетях подписчики.

А для лидера КНДР Ким Чен Ына даже снесли 20 сантиметров стены вокзала во Владивостоке. Дело в том, что личный лимузин не проходил по высоте в ворота здания, а путешествовать по городу на другом автомобиле глава Северной Кореи отказался.

В Сергиевом Посаде из-за визита патриарха Кирилла приостановили работу скорой помощи. В течение тридцати минут 14 машин никак не могли выехать с подстанции, которая расположена в центре города. Несмотря на то, что три экипажа врачей находились на вызовах, сотрудники полиции всё равно перекрывали движение.

Как выяснилось, патриарх Кирилл приезжал в город на открытие мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в годы гонений и репрессий».



Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» вызвала у общества очередную волну гнева. Зрители не поверили, что девочка могла набрать больше 50% голосов. В Сети стали говорить о фальсификации. Многие подумали, что первое место Микелле купили её родители. «Первый канал» решил проверить результаты голосования и аннулировал итоги конкурса. В итоге эксперты выявили накрутку голосов и использование ботов. «Победа была нечестной!», «Лучше проиграть достойно, чем выиграть несправедливо», «Я понимаю, что можно купить всё в нашем мире, но зачем так поступать на детском шоу? Алсу должно быть стыдно!», «Очень жаль, что в 99% случаях в России всё решают деньги, а потом уже талант», — писали комментаторы.

Главный мушкетёр страны Михаил Боярский для многих казался истинным джентльменом. Но недавно в одном интервью на YouTube-канале артист признался в сексизме. По его мнению, представительницы слабого пола не могут превзойти мужчин ни в вокале, ни в живописи. «Я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе», — сказал Боярский. После такого высказывания многие пользовательницы Сети обрушились с критикой на артиста: «Я была о нём лучшего мнения», «Когда уже у нас женоненавистничество перестанет считаться нормальным и будет восприниматься так же негативно, как расизм», «Но есть же и великие женщины: физики, математики, химики, лауреаты Нобелевской премии, поэтессы, писатели, политики. Да и актрис поталантливее Боярского предостаточно».

Если у человека есть популярность и деньги, это не означает, что у него больше прав, чем у обычных людей. Ведь абсолютно каждый должен соблюдать закон, думать о чувствах других и действовать по совести.

Ксения Калуга