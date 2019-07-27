МВД сообщило о более тысячи задержанных людей на несогласованной акции в центре Москвы

Более тысячи человек задержаны к вечеру субботы, 27 июля, на несогласованной акции в центре Москвы. В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве уточнили: за различные правонарушения были задержаны 1 тыс. 74 человека.

МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом.

Большинство задержанных не являются жителями Москвы, - передает АГН "Москва".

Несанкционированное мероприятие началось днем на Тверской улице около здания мэрии, потом протестующие перешли на Трубную площадь. И участников акции начали задерживать там.

"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал за несколько часов до акций мэр Москвы Сергей Собянин в Твиттер.