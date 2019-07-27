Власти признались, что пенсионная система абсолютно не эффективна и провальна

Не смотря на все попытки власти, создать в России эффективную пенсионную систему так и не удалось, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Она отметила, что индексация пенсии не позволила сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда.

«В ближайшие годы объем трансферта на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится. В 2020 году дефицит составит почти 2 триллиона рублей, которые будут изыматься из федерального бюджета», — уверена аудитор.

Напомним, что заморозка индексации выплат работающим пенсионерам не произвела ожидаемого эффекта и не дала того результата, на который рассчитывали власти. По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий. Если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 миллионов, то уже через год стало на треть меньше — всего 9,88 миллиона.

А некоторые эксперты открыто заявили, что "заморозка накопительных взносов – это воровство". Например, Михаил Делягин утверждал, что прикрытие пенсионной реформы отсутствием денег - это откровенная ложь. На самом же деле это попросту инструмент, работающий на обеднение народа.