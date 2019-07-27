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Семейный фестиваль на ВДНХ уже привлек более 90 тыс человек

27 июля 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Семейный фестиваль на ВДНХ уже привлек более 90 тыс человек

Семейный фестиваль на ВДНХ посетили уже более 90 тысяч человек. В 11:00 здесь состоялась беговая тренировка, в 13:00 — занятие по баскетболу, которое провела мастер спорта Юлия Александрова. В полдень в центре информационных технологий «Умный город» открылась игротека «Деловая суббота».

В 14:00 на Центральной аллее началось выступление оркестра Федора Ляшкевича «Столичный джаз». В 15:00 между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером состоится танцевальный марафон. Мероприятие проведет вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталий Сурма.

В 19:00 на открытой веранде Дома культуры ждут любителей аргентинского танго. Мастер-класс продлится до 21:00. В 18:30 в павильоне «Книги» начнется показ фильма Бориса Барнета «Аленка». Для участия необходима предварительная регистрация.

Фестиваль будет идти два дня. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

На Центральной аллее, между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером, состоится танцевальный марафон. С 15:00 до 16:00 все желающие будут танцевать сальсу, с 16:00 до 17:00 — самбу, а с 17:00 до 18:00 — румбу. В 19:00 танцы продолжатся на открытой веранде Дома культуры. До 21:00 здесь будет проходить мастер-класс по аргентинскому танго. В 18:30 в павильоне «Книги» начнется показ фильма Бориса Барнета «Аленка». Для участия необходима предварительная регистрация.

Продолжится фестиваль в воскресенье. 

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