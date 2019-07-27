Соловьёв заявил, что в России власть должна быть как в Китае, а не как на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв высказался касательно желания оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг. Соловьёв заявил, что российские власти должны действовать жёстко, как в Китае.

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Телеведущий назвал организаторов митинга провокаторами, которые своими действиями пытаются «испортить людям выходной». Также Соловьёв предположил, что сами активисты и не планировали участвовать в выборах. Их деятельность журналист назвал «путём истерик и голодовок».

Также Соловьёв подчеркнул, что власть не должна уступать протестующим и идти у них на поводу, передаёт МК. В пример он привёл Украину и Китай. По мнению Соловьёва, именно мягкая власть на Украине стала причиной Майдана, а в Китае подавление несанкционированной активности стало путём процветания страны.