Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных, наверное, тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, но не потому что закон и цензура, а потому что они умные напрочь! Например, разве не умнО отобрать землю у Центра химической физики РАН и построить на этом месте дом для чиновников Миннауки? Они же из Красноярска, им жить в резиновой негде!

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно смело провести социологический опрос и выяснить, что уровень доверия сами знаете к кому в районе 30 процентов. А затем не менее смело признать ошибку процентов, так сказать, на 40. И за этом, заметьте, ничего не будет! А так как Главлит упразднен, некоторые несознательные граждане, порой занимающие страшно сказать, госпосты, позволяют себе неконструктивную критику. Есть, например, такое ведомство – Росстат. Главная и основная задача которого считать уровень счастья и благолепия населения, а также неудержимый рост экономики в свете последних постановлений партии и правительства. В конце прошлого года его начальник неправильно подсчитал рост счастья и ушел выращивать огурцы на дачу. Его молодой сменщик осознал всю ответственность и выдает «на гора» счастливые прогнозы. То строительство у нас рванет, то промышленное производство. Да и зарплаты не отстают. Средняя среди работников средних и крупных предприятий по России в апреле 2019 года составила 47 657 руб. А в столице-матушке вообще 96 тысяч! Живи и радуйся человече! А то что реальные доходы падают, так это же не главное! «Нам хлеба не надо – работу давай»!

Цензуры, понятно, у нас нет. Есть запрос телезрителей! И телегуру знают его назубок. Например, всех россиян с раннего утра и до раннего утра интересует как же все плохо в/на Украине! Как бесконечно можно смотреть на огонь, так же бесконечно можно смотреть и слушать про голод, холод и происки Госдепа «там за горизонтом». Прерываясь только на положительные новости о всероссийском счастье и немного о погоде. Без ежедневной порции хороших вестей и настойчивого напоминания «у соседа хохла дом горит, пустячок, а приятно» наш трудящийся не поднимет свой молот неуклонно растущей производительности труда! Это раньше была производственная гимнастика, а сегодня в духе времени цифровизация мозга, замена интеллекта естественного на искусственный. А как смело телеведущий с английским гражданством и недвижимостью в холодном, дождливом и вообще мерзком Лондоне произносит: «Англичанка гадит!». И переходит к главному: «В России же вопреки этим мелким пакостям и санкциям инда взопрели импортозамещенные озимые, рассупонилось отечественное солнышко наше и расталдыкнуло свои лучи счастья по белу светушку!».

Цензуры, понятно, у нас нет. Зато есть сайт «Сделано у нас!». Как какой-нибудь новый инновационный колодец в Нижнем Урюпинске откроют, так сразу прямой репортаж со дна этого самого колодца. И в главную программу страны неминуемо попадет! Так прямо, смело и в лоб скажут: «Строительство инновационных колодцев, ведущееся по госпрограмме «Колодец в каждый дом» стоимостью 15 триллионов полновесных российских рублей идет со стопроцентным опережением графика». И в недрах дорогого Росстата можно будет посмотреть, что в 2018 году построили один такой колодец. А в 2019 уже два!».

Цензуры, понятно, у нас нет. А раз нет цензуры, то зачем нам выборы? Это какая-то нездоровая тенденция, однако, человека перед выбором ставить. Вот как ему догадаться за кого свой мозолистый голос отдать: за Марьивану самовыдвиженку от «Единой России»? Или за наймита мирового империализма Петра Семеновича? Не стоит трудового человека такими решениями утомлять, а то вновь производительность труда вместе в демографией дуба даст. Ведь понятно, что Марьивана - самовыдвиженка от сами знаете кого, несмотря на свое физкультурное образование, прекрасно разбирается в вопросах городской экономики. А так как цензуры нет, то нечего смотреть на Петра Семеновича, который что-то там голосит как кивин о каких то выборах на проспекте отца всех ядерных бомб товарища Сахарова. Пусть голосит, мы давно уже вынесли приговор таким деятелям: «выборы, выборы! Кандидаты….».

Цензуры, понятно, у нас нет. Но воспитательный процесс граждан должен идти неотвратимо! А что граждане могут извлечь полезного из книги, например, некоего отсталого гражданина Носова «Незнайка на Луне»? Ничего полезного извлечь, понятное дело, не могут! Да и неувязочка вышла, вместе с часовыми поясами наш свет Дмитрий Анатольевич милицию в полицию прозорливо переименовал, а у гражданина Носова там слова нехорошие какие-то в адрес полицаев. Сжечь бы сии рукописи дотла, но ведь цензуры у нас нет, зато есть статья об экстремизме. Что за зверь никто не знает, то статья найдется. Так что читать можешь, а вот цитировать не стоит. Заодно и «Чиполлину» в ту же статью запишем, а то там как-то экстремистски про налоги на воздух говорят. «Три толстяка» - это вообще прославление майдана! Ой, про фильму «Королевство кривых зеркал» забыли! «Тудыть и его в качель»!

Счастливый был старик Ромуальдович, просто нюхал свою портянку и заколдобился. Попал бы он в наше время, еще не так бы скрутило беднягу! Зашел бы, к примеру, он в магазин. Вчера портянки стоили 60 рублей, а сегодня 70. Завтра будут 80. Но официальная инфляция (или инфлюэнция?) всего 4%. Или услышал бы сакральное: «отрицательный рост благосостояния населения» и сразу бы задумался о своем возрасте дожития: «Разве Пенсионный Фонд глазурь даст?!». Заглянул бы, простите, в комнату смеха на Охотном ряду. Посмотрелся бы там в кривые зеркала, в которых тамошние обитатели иногда отражаются, а иногда нет. Наверняка бы увидел от моря до моря, от края до края огромную счастливую просветленную и благодарную страну, в которой все колоситься, все жнится, все косится и само собой в штабеля складывается. Отвел взгляд от зеркала и на тебе: «более 70% трудящихся не получают даже средней зарплаты по стране».

«Если долго смотреться в бездну, то бездна взглянет и на тебя». Если окружить себя кривыми зеркалами мнимых успехов, побед и свершений, а затем случайно отвести взгляд, то…

«Когда отца Федора снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом: И будешь ты цар-р-рицей ми-и-и-и-рра, подр-р-руга ве-е-ечная моя! И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна.

— Не корысти ради, — сказал отец Федор брандмейстеру, — а токмо... Хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу».