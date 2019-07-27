Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Яркая, сильная, харизматичная – такой мы привыкли видеть Надежду Бабкину на сцене. Образ лихой казачки примерила на себя певица много лет назад. А как иначе, ведь она обладает таким редким, таким обещающим именем – Надежда!

От автора

Ну люблю я эту певицу! С первого своего интервью. Было это давно, когда Надежду пригласили на одно из многих мероприятий в посольство Латвии в России. Честно, я ждала ее прихода с нетерпением. И мои надежды оправдались! Надежда пришла. С первых секунд я влюбилась в нее. Своей энергией заряжает всех и вся! Потом были еще интервью, концерты... Но тот первый раз я запомнила. Ведь «первую любовь» не забывают.

- Надежда, а вы можете описать себя, например, в трех словах?

- Запросто! Казачка, упрямая, счастливая!

- В какой момент вы поняли, что стали взрослой?

- Когда похоронила маму. Я долго не могла поверить, что мамы нет… Сложно принять, что ты вот сейчас не сможешь ей рассказать, поделиться, поплакаться. А когда приняла, что ее нет, то сразу стало ясно, что повзрослела.

- Какая из ваших привычек больше всего вам действует на нервы?

- Моя упертость! А я еще и «диктатор». Но это мой характер, и другого мне не надо.

- Без какого органа мужчина не был бы мужчиной?

- Тут одним органом не обойтись. У мужчины, если он мужчина, и характер должен быть, и душа, и харизма.

- … а женщина – женщиной?

- Мудрость должна быть у женщины. Мудрость. Хотя это не орган.

- Когда вы в последний раз плакали?

- Бывает, что плачу. Уж больно я сентиментальная.

- Вас что-нибудь в себе удивляет?

- То, что выстояла в жизни и стала счастливой.

- Чем можно соблазнить любого мужчину?

- Про все чего говорить! Я соблазняла своей смелостью и пониманием.

- Что мужчина никогда не должен говорить женщине?

- Врать не должен! Если эта твоя любимая, то скажи ей все! Если она не дура, то поймет! Если надо, то поможет!

- Можно ли любить всю жизнь одну женщину?

- Но я же не мужик! О такой любви только читала.

- Почему мужчины часто предпочитают, простите, дур, а женщины – мерзавцев?

- У нас, женщин, натура жалостливая. Всех мы жалеем, всех понимаем, а иной раз прозрение приходит поздно. Почему дур? Да нет дур! Есть те, которым выгодно быть дурами.

- Лучший совет, который вы получили в жизни?

- Ничего не бойся! Все у тебя получится!

- Лучший совет, который вы дали в жизни?

- Слушай свое сердце и иди за ним. Так я и живу!

- Было ли вам больно настолько, что казалось – жизнь окончена?

- Бывало. Но я говорить об этом не буду. Зачем тащить свою боль в настоящее?

- Можно ли ради дела соврать?

- Видимо, можно. Но это не про меня. Я уж лучше в глаза скажу.

- Можно ли ради дела предать?

- В наше время у многих это хорошо получается.

- Можно ли вернуть прошлое?

- Зачем? В одну реку дважды нельзя войти!

- Благодарю за беседу.