Фестиваль умных развлечений пройдет 3 августа в «Технограде» на ВДНХ

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 3 августа пройдет день открытых дверей, - сообщает официальный портал мэра Москвы.

В 12:00 здесь начнется барабанное шоу. Затем артисты Большого театра покажут отрывок из балета «Спящая красавица». Также гостей ждут лекции и встречи с блогерами. Организаторы подготовили большую концертную программу с участием групп «Чи-Ли», «Мишель» и других популярных исполнителей.

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на официальном сайте «Технограда».

Программа с 11:00 до 16:00 рассчитана на детей до 16 лет. Детям, ведущим свой блог, будет интересно на мастер-классах, посвященных развитию интернет-каналов. Историями успеха и профессиональными секретами поделятся Слэв Тейлор, Владимир Асланиди, Геворг Осипян и Маш Милаш, Полина и Анна Айнутдиновы, Павел и Елена Серебренниковы.

После 16:00 и до завершения фестиваля в 21:00 проведут мероприятия для более взрослых гостей.

Территорию комплекса разделят на несколько тематических зон. Поклонникам спорта и активного образа жизни покажут фитнес- и велошоу.

Также гостей ожидают встречи с блогерами и учеными. На них обсудят научные достижения и открытия.

Так, на мастер-классе физика Дмитрия Побединского можно будет посмотреть научные фокусы. Алена Никитина со своей командой научит создавать мультфильмы, а блогер Акр расскажет о персонажах гик-культуры. Во время выступления Даши Семеновой гости узнают, как создаются силиконовые статуэтки героев комиксов и музыка для видеоигр.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, «Техноград» — единственный в своем роде образовательный комплекс не только в Москве, но и в России. Здесь горожане могут не только весело провести время, но и получить знания по самым актуальным направлениям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Техноград» — это главный фронт-офис столичной системы профессионального образования. Комплекс открыт 3 сентября 2018 года при участии Мэра Москвы Сергея Собянина в «Парке знаний» на ВДНХ.

Образовательная программа

В «Технограде» представлены лучшие мировые и отечественные образовательные программы более чем по 40 самым востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего. Программы разработаны на основе реальных требований работодателей. Комплекс позволяет обучиться любой из выбранных специальностей, пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию.

Подбор специальности

Перед тем как выбрать специальность, можно познакомиться с разными профессиями на ежедневных экскурсиях. Можно посетить все мастерские, поговорить с преподавателями и узнать об оборудовании, на котором проходит обучение.