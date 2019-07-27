"Устала ждать": в Петербурге посетительница зоопарка швырнула в белую медведицу мороженым

Администрация Ленинградского зоопарка пожаловалась на недостойное поведение посетителей по отношению к белой медведице Хаарчаане. Последствия для животного могут оказаться весьма плачевными.

После купания медведица на солнце и обратно в воду не спешила. Наблюдавшие за ней посетители с детьми утомились ждать следующего заплыва и решили процессу поспособствовать. Животное заставили обманом.

Одна из посетительниц запустила в Хаарчаану стаканчиком с мороженым. Лакомство упало в водоем и медведица тут же за ним нырнула. Обрадованные дети пришли в восторг и просили повторить "трюк" с едой.

Сотрудники зоопарка попытались пресечь такое поведение, объяснив, что постороннее питание не пойдет на пользу животному, да и купаться лишний раз медведю не обязательно. Но в ответ получили негодование.

"Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!", "Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?", "Медведи ведь едят снег, почему ей нельзя мороженое?".