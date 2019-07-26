Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт, предупредили в ЦОДД

В Москве в ночь с пятницы на субботу, 27 июля, из-за ремонта закроют для проезда автомобилей часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что часть Тушинского тоннеля по направлению из центра в область будет закрыта с 1:30 до 5:00 субботы.

Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, в начале этого года, 10 января, из-за размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем провалился грунт. Целостность напорной дамбы канала была нарушена. В результате было вымыто около трех тысяч кубометров грунта.

Навигация на этом участке Канала отложена.

Проводились ремонтные работы, предполагалось, что навигация возобновится в начале июня. Но 21 июня при наполнении канала водой обнаружили течь в другом месте.

Руководство ФГБУ "Канал имени Москвы" позже предположило, что судоходство может быть возобновлено в середине августа.