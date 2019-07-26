Арестованные крымские татары: преступники или сумасшедшие?

Накануне троих мужчин, которых задержали зимой в рамках «дела Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России организация), поместили в психиатрическую больницу, сообщил адвокат Эдем СЕМЕДЛЯЕВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

По словам юриста, он не попал в следственный изолятор к своему подзащитному Арсену АБХАИРОВУ и пошел в психиатрическую больницу, так как недавно его ознакамливали с постановлением стационарной экспертизы.

Он отметил, что АБХАИРОВ чувствует себя нормально, однако подчеркивает, что «помещение в психиатрическую больницу его унижает». Семедляев расценивает это как «форму карательной психиатрии».

«Из-за того, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу», – цитирует защитника «Крым.Реалии».

Адвокат рассказал, что помимо Арсена АБХАИРОВА в психбольнице находятся Рустем ЭМИРУСЕИНОВ и Эскендер АБДУЛГАНИЕВ, которых задержали в феврале 2019 года в поселке Октябрьское Красногвардейского района. По версии ФСБ, они причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​

ФСИН России не комментирует информацию о помещение фигурантов дела в психбольницу.