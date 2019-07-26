Лавров: вывод ПРО США в космос приведет к очередному витку гонки вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация планов США по размещению в космосе элементов противоракетной обороны приведет к очередному качественному витку гонки вооружений.

В рамках выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС Лавров подчеркнул, что Россия и Китай давно представили на конференции по разоружению в Женеве проект соглашения о предотвращении размещения оружия в космосе, передает ТАСС.

Дипломат также добавил, что российская и китайская стороны ценят то, что все участники БРИКС поддерживают в рамках сессий Генассамблеи ООН резолюции по этой актуальной проблеме.