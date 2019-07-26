В Челябинске запрещено движение грузовиков

С сегодняшнего дня, 26 июля, в Челябинске введен запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время. Это связано со страшной аварией с жертвами, которая произошла из-за неисправного автокрана.

Утром грузовик без тормозов чуть не снес остановку общественного транспорта на улице Дзержинского. По счастливому стечению обстоятельств возле остановки стояли два маршрутных автобуса, в которые врезался автокран. Машины защитили большинство людей, однако под колесами погиб 56-летний мужчина. Всего в аварии пострадало десять человек, трое находятся в больнице.

Как сообщает агентство Полит74, теперь передвижение грузовиков разрешено только вечером и ночью. Такое распоряжение отдал глава региона Алексей Текслер, который держит ситуацию под личным контролем. Точные сроки действия запрета пока не названы. По городу проходят рейды на автотранспортных предприятиях. Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние грузовых машин и маршрутных такси.