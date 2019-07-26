Алексей Текслер вручил синюю папку главе Чебаркульского района

Глава Чебаркульского района Александр Король получил традиционную синюю папку от руководителя правительства Челябинской области Алексея Текслера. Вчера, 25 июля, глава региона побывал с рабочим визитом в районе, где посетил ряд предприятий, социальных объектов, пообщался с жителями.

Напомним, синяя папка вручается при личной встрече Алексея Текслера с главами всех муниципалитетов. В ней собраны обращения граждан, поступившие лично главе региона, и первоочередные поручения местному руководству.

Алексей Текслер отметил, что район устойчиво развивается, но как и везде, у него имеются определенные проблемы. Наиболее острые – состояние дорог и мостов, отсутствие пассажирских перевозок между отдельными населенными пунктами.

- Отдельная тема – газификация. Ее уровень остается очень низким – всего 24,6%, а по области – более 70%. Будем исправлять этот перекос. Я отметил для себя эту задачу как приоритетную, – цитирует Текслера пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер принял решение об увеличении средств на газификацию муниципалитета и поручил в течение двух лет реализовать 13 готовых проектов на этом направлении. Также местным властям поручено начать разработку проектно-сметной документации на строительство газопроводов в остальных поселениях.

Фото пресс-службы губернатора