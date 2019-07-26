На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год

На горнолыжном курорте под Миассом «Солнечная долина» стартовали масштабные работы по возведению наукограда. Поселок европейского уровня предназначен для молодых специалистов, которые смогут решить кадровую проблему предприятий региона.

Вокруг ГЛК возводят шале и апартаменты, откуда открывается живописный вид на южноуральские озера, леса и горы. В скором времени этот поселок вырастет до полномасштабного города. Но уже сейчас на курорте есть все условия для того, чтобы отдыхать зимой и летом.

Огромное преимущество «Солнечной долины» - условия для семейного отдыха. Для подрастающего поколения работаю детский лагерь, Школа путешественников Федора Конюхова, детский сад, пять спортивных секций.

Известный бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян дал экспертную оценку перспектив развития этой территории. Он рассказал, почему курорту удается эффективно сочетать деловую жизнь и активный отдых.