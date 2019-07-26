//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год

26 июля 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год

На горнолыжном курорте под Миассом «Солнечная долина» стартовали масштабные работы по возведению наукограда. Поселок европейского уровня предназначен для молодых специалистов, которые смогут решить кадровую проблему предприятий региона.

Вокруг ГЛК возводят шале и апартаменты, откуда открывается живописный вид на южноуральские озера, леса и горы. В скором времени этот поселок вырастет до полномасштабного города. Но уже сейчас на курорте есть все условия для того, чтобы отдыхать зимой и летом.

Огромное преимущество «Солнечной долины» - условия для семейного отдыха. Для подрастающего поколения работаю детский лагерь, Школа путешественников Федора Конюхова, детский сад, пять спортивных секций.

Известный бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян дал экспертную оценку перспектив развития этой территории. Он рассказал, почему курорту удается эффективно сочетать деловую жизнь и активный отдых.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ
  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Челябинске запрещено движение грузовиков

В Челябинске запрещено движение грузовиков 12:44

С сегодняшнего дня, 26 июля, в Челябинске введен запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время. Это связано со страшной аварией с жертвами, которая произошла из-за неисправного автокрана. >>
Алексей Текслер вручил синюю папку главе Чебаркульского района

Алексей Текслер вручил синюю папку главе Чебаркульского района 12:27

Глава Чебаркульского района Александр Король получил традиционную синюю папку от руководителя правительства Челябинской области Алексея Текслера. Вчера, 25 июля, глава региона побывал с рабочим визитом в районе, где посетил ряд предприятий, социальных объектов, пообщался с жителями. >>
На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год

На «Солнечной долине» можно будет жить круглый год 12:19

На горнолыжном курорте под Миассом «Солнечная долина» стартовали масштабные работы по возведению наукограда. Поселок европейского уровня предназначен для молодых специалистов, которые смогут решить кадровую проблему предприятий региона. >>
На матчах «Трактора» разыграют две квартиры

На матчах «Трактора» разыграют две квартиры 08:46

ХК «Трактор» представил билетную программу на сезон 2019/2020. Первый заместитель генерального директора ХК «Трактор» - Евгений Иванов, подчеркнул, что, учитывая пожелания болельщиков Клуб оставил демократичные цены и сохранил все льготы. Категории абонементов – сезонный, наборный и семейный. >>
Лучшая техника и племенные быки представлены на Дне поля

Лучшая техника и племенные быки представлены на Дне поля 25.07 13:31

Сегодня, 25 июля, в поселке Тимирязевский открылась традиционная выставка День поля, на которой 60 лучших сельскохозяйственных предприятий Челябинской области представили свои достижения. Там можно увидеть самую современную технику, а также ветеринарные и биопрепараты, средства для защиты растений, племенных животных. >>
Бой Ковалева и Ярда вызвал большой интерес у фанатов бокса

Бой Ковалева и Ярда вызвал большой интерес у фанатов бокса 25.07 13:25

Бой между профессиональными боксерами Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом вызвал большой интерес у поклонников профессионального бокса. На турнир, который состоится в Челябинске 24 августа, продана уже тысяча билетов. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Аврал при подготовке саммитов помешал бы благоустройству Челябинска

Аврал при подготовке саммитов помешал бы благоустройству Челябинска 25.07 13:21

Аврал при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС не позволил бы властям в должной мере заниматься благоустройством Челябинска. Такое мнение было высказано сегодня, 25 июля, на первом заседании экспертного клуба «Челябинск». >>
Работники ЧТПЗ ярко отметили День металлурга

Работники ЧТПЗ ярко отметили День металлурга 24.07 11:31

На Челябинском трубопрокатном заводе ярко отметили День металлурга. В программе праздника были как официальные мероприятия, так и развлекательная часть. >>
В Челябинске пройдет массовый марафон

В Челябинске пройдет массовый марафон 23.07 21:40

В Челябинске ко Дню города пройдет массовый забег. Дистанция забега составит 42,2 километра. Вместе с марафонцами в нем примут участие и новички. Ожидается, что число участников составит свыше двух тысяч человек. >>
На оперном фестивале в Сатке устроили фейерверк-концерт

На оперном фестивале в Сатке устроили фейерверк-концерт 23.07 14:09

В Сатке 20-21 июля состоялся международный фестиваль классической музыки «Кармен», посвященный памяти Елены Образцовой. Мероприятие проходит в южноуральском городе уже в третий раз, и всегда пользуется огромным интересом у публики. >>
Спикер челябинского парламента не планирует переезд в Москву

Спикер челябинского парламента не планирует переезд в Москву 23.07 13:35

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш не планирует переезд в Москву, несмотря на то, что вошел в тройку сенаторов одного из кандидатов в губернаторы региона Алексея Текслера. >>
Если фронтальный погрузчик – то SDLG

Если фронтальный погрузчик – то SDLG 23.07 13:07

Специфика деятельности вашей компании связана со складами, строительством, производством и предполагает проведение погрузочно-разгрузочных работ в больших объемах? >>

//Новости ADWILE

В Челябинске стартовали дискуссионные площадки инициативы «Текслер-2019»

В Челябинске стартовали дискуссионные площадки инициативы «Текслер-2019» 22.07 16:44

«Текслер-2019. Молодежные, добровольческие и спортивные инициативы» - такое название носит проект, задача которого реализовать в жизнь идеи и предложения южноуральцев. >>
Жители Пласта просят построить в городе Ледовый дворец

Жители Пласта просят построить в городе Ледовый дворец 22.07 16:06

Такое желание рабочие компании «Южуралзолото» озвучили во время встречи с председателем Законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем. >>
На 100+ Forum Russia обсудят приоритеты развития комфортных городов

На 100+ Forum Russia обсудят приоритеты развития комфортных городов 22.07 12:22

Форум станет площадкой для диалога между проектировщиками, строителями, представителями власти и городскими активистами о формировании комфортной городской среды. >>
На площади Революции в Челябинске появится «умная» остановка

На площади Революции в Челябинске появится «умная» остановка 22.07 12:13

В центре Челябинска появится «умная» остановка, которая на шести языках сможет дать информацию пассажирам о том, когда подъедет нужный транспорт, и как добраться до необходимого пункта назначения. >>
На развитие Челябинска направят 10 миллиардов рублей

На развитие Челябинска направят 10 миллиардов рублей 22.07 11:20

Средства из федерального бюджета будут направлены на развитие социальной сферы — строительство детских садов, школ, поликлиник и благоустройство города. >>
Челиндбанк запускает акцию по кредитованию «Скоро в школу!»

Челиндбанк запускает акцию по кредитованию «Скоро в школу!» 22.07 08:19

В рамках акции предлагаются специальные условия по кредитам для подготовки к новому учебному году. В ПАО «Челиндбанк» стартовала акция по кредитованию населения «Скоро в школу!». Это возможность взять в кредит необходимую сумму (до 200 тысяч рублей) на небольшой срок >>

//Новости МирТесен

Южноуральцы принимают участие в «Цифровом прорыве»

Южноуральцы принимают участие в «Цифровом прорыве» 20.07 14:44

Сегодня, 20 июля, в Челябинске стартовал второй этап конкурса «Цифровой прорыв». Участники конкурса за 36 часов должны разработать прототипы цифровых продуктов в различных сферах — образовании, здравоохранении, ЖКХ. Открыл конкурс глава Челябинской области Алексей Текслер. >>
ММК запустил уникальную аглофабрику

ММК запустил уникальную аглофабрику 20.07 08:37

Вчера, 19 июля, на Магнитогорском металлургическом комбинате была торжественно запущена новая аглофабрика №5, которая не имеет аналогов в России. Она сможет производить до 5,5 миллиона тонн агломерата в год. >>
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге 19.07 22:31

Сегодня, 19 июля, во время визита президента Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году разделят на два города — Челябинск и Санкт-Петербург. >>

//Новости партнеров

На водоемах Челябинской области увеличат количество дежурных из МЧС и полиции

На водоемах Челябинской области увеличат количество дежурных из МЧС и полиции 19.07 15:22

В Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера будут усилены меры безопасности купающихся на водоемах. >>
В мэрии Магнитогорска прокомментировали ситуацию с объявленной голодовкой

В мэрии Магнитогорска прокомментировали ситуацию с объявленной голодовкой 19.07 15:04

В день приезда в Магнитогорск Владимира Путина жительница дома по проспекту Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв, вывесила на балконе баннеры с надписями «голодовка». Заместитель главы города Юлий Элбакидзе рассказал журналистам издания Znac.com о требованиях хозяйки квартиры. >>
В Магнитогорске ждут Владимира Путина

В Магнитогорске ждут Владимира Путина 19.07 13:15

Сегодня, 19 июля, Магнитогорск посетит президент Владимир Путин. Глава государства прилетит в город металлургов к вечеру, днем он работает в Иркутской области, которая пострадала от наводнения. >>

//Новости СМИ2

28 многодетных семей получили автомобили от ММК

28 многодетных семей получили автомобили от ММК 19.07 09:22

Многодетные семьи получили автомобили в подарок от Магнитогорского металлургического комбината. 28 семьям, в которых один или оба родителей работают на комбинате, торжественно вручили сертификаты на покупку семейных машин. >>
Стало известно, где пройдет решающий бой за титул чемпиона мира по боксу

Стало известно, где пройдет решающий бой за титул чемпиона мира по боксу 18.07 14:39

Бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда пройдёт в Челябинске 24 августа, на территории ледовой арены «Трактор». Во время поединка россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO. >>
На Кубке Губернатора Челябинской области по хоккею болельщиков ждет сюрприз

На Кубке Губернатора Челябинской области по хоккею болельщиков ждет сюрприз 18.07 14:26

До традиционного предсезонного хоккейного турнира остается меньше месяца. Кубок Губернатора Челябинской области стартует 10 августа, сразу после фестиваля-открытия сезона TraktorOpen. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
2

Покушение на ЦАГИ
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России
5

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры