Житель Краснодара осужден за оскорбление сотрудника полиции

В Краснодаре осужден и оштрафован в доход государства 46-летний местный житель за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей.

Собранные следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 46-летнему жителю города Краснодара Прокопову Д.А. по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, 08.04.2019 примерно в 22 часа 18 минут Прокопов Д.А., находясь на территории железнодорожного вокзала станции «Краснодар-1» в состоянии алкогольного опьянения, при пресечении сотрудниками полиции совершаемого им административного правонарушения публично оскорбил представителей власти нецензурной бранью, оскорбительными словами и непристойными выражениями.

Приговором мирового судьи судебного участка № 58 Центрального внутригородского округа города Краснодара Дмитрию Прокопову назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.