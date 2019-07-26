На людей посмотреть: Мужчина из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

Историк их подмосковного города Жуковского решил вернуться на свою малую родину в Тюмень. Правда путешествовать он решил не ра поезде или автомобиле, а пешком. Таким образом мужчина заодно решил получше узнать родную страну.

Учитель истории признался, что намеренно прокладывал маршрут так, чтобы посетить как можно больше городов. При этом длина пути превышает длину экватора, а в точку назначения мужчина прибудет не раньше, чем через пять лет, передаёт Мир24. При этом историк-путешественник Андрей Шарашкин ведёт свой блог и собирает материалы, чтобы в последствии написать книгу. Ночевать мужчина остаётся либо в палатке, либо отвечает на приглашения интернет-друзей, готовых приютить скитальца.