Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала «Аргументам недели» заявление политического советника президента Украины Никиты ПОТУРАЕВА о перспективе создания Крымской национальной автономии, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Надо же, новая власть на Украине приступила к «изучению» истории независимости Крыма. Советую таким «историкам» обратиться к более современным временам, чем Крымское ханство, а точнее – к периоду Крымской АССР в составе Украинской ССР (там много интересного).

При создании суверенного государства – Республики Крым – после так называемого «парада суверенитетов» отношения Крыма с другими государствами должны были строиться в соответствии с международным правом, а территория полуострова считалась неделимой и неприкосновенной. При этом отношения с Украиной должны были строиться на основе договора или соглашения. Для этих целей в 1992 году был принят Закон Украины «О разграничении полномочий между органами государственной власти Украины и Республики Крым», в соответствии с которым устанавливалось, что объём полномочий Республики Крым не может быть изменён без согласия на то высших законодательных органов Украины и Республики Крым. А полномочий было достаточно, в том числе собственная Конституция, согласно которой Крым признавался правовым, демократическим государством со своим президентом и автономией.

Но, говоря современным языком, Украина решила совершить «рейдерский захват», для чего в одностороннем порядке, нарушая все международные договоры и национальные законы, в 1994 году отменяет Декларацию о государственном суверенитете Крыма и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, также признаёт утратившим силу Закон Украины «О разграничении полномочий между органами государственной власти Украины и Республики Крым», а взамен принимает Закон Украины «Об Автономной Республике Крым», в котором существенно ограничен объём полномочий. И подкрепляет всё это Конституцией Украины 1996 года.

На это безобразие отреагировали даже представители ОБСЕ и порекомендовали украинской стороне не нарушать права крымчан, но в итоге это осталось всего лишь невыполненной рекомендацией. То есть украинская власть фактически украла у крымчан право на автономию, язык, финансовую самостоятельность, вероисповедание, право собственности и др. Разве это не рейдерский захват?!

А если уж обращаться к периоду существования Крымского ханства, то мудрые политики должны извлекать уроки и делать соответствующие выводы, а не пытаться переписать историю. Так вот, если бы не твёрдая воля и храбрость таких исторических деятелей, как Екатерина Вторая, Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ, Григорий ПОТЁМКИН и другие, то, может быть, и не было бы Украины как таковой, а была бы Автономная Республика Украина в составе Крымско-Польско-Литовского ханства», – сказала депутат.