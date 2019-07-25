Садоводам Хабаровского края выделят два миллиона субсидий

В Хабаровском крае садоводов и огородников поддержат материально. Получателями государственных субсидий станут некоммерческие товарищества шесть муниципалитетов. Для этого бюджет выделил 2,1 миллиона рублей.

Мера поддержки СНТ действует в крае с 2016 года. Субсидирование осуществляется по принципу софинансирования – 70% на расходы по подключению товариществ к инженерным сетям оплачивает край, остальное выплачивается силами муниципальных образований.

Эта поддержка предоставляется в виде возмещения уже понесенных и документально подтвержденных расходов. Оплачивается до половины затрат, понесенных СНТ, но сумма не должна превышать 500 тысяч рублей в год.

На сегодняшний день два миллиона поделили Амурск, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, поселок Солнечный и Верхнебуреинский и Хабаровский районы.