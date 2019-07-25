Стихийные рыбные рынки в Хабаровском крае будут штрафовать

В Хабаровском крае готовится к принятию закон «О внесении изменения в статью 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях». Этот закон разработан прокуратурой и направлен губернатору региона Сергею Фургалу.

В документе описан состав за осуществление розничной торговли рыбой и другой продукцией на территориях общего пользования в местах, не предусмотренных для этих целей. Иными словами, теперь стихийные рыбные развалы, так популярные у продавцов и покупателей, будут облагаться штрафами. Организация таких торговых точек будет грозить административной ответственностью.

В прокуратуре уверены, что внесение изменений в статью закона будет способствовать борьбе с незаконным выловом биоресурса, а также принесет в казну дополнительные средства.

Сергей Фургал ранее замечал, что уничтожать стихийные рыбные рынки не нужно, да и перегибать палку в решении этой проблемы нельзя. Глава региона призвал структуризировать торговые точки, чтобы те начали наконец легальную деятельность.