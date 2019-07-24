В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

По словам медработника, ей приходится находиться на службе почти круглосуточно и без выходных, однако размер ее зарплаты меньше, чем у уборщицы. Кроме того, в здании, где медику приходится работать, очень холодно.

В ответ чиновница заявила, что фельдшер помимо оклада получает доплаты, а ФАП в таком маленьком селе (140 человек) в принципе быть не должно. Что же касается холода, Менщикова предложила в помощь женщине газеты.

"Мочится газета и утыкается", - заявила она и попросила обратиться за помощью к главе сельсовета. По словам чиновницы, все они "едят из одного котла": "Вы работаете для людей, я работаю для людей", - заключила она.