Госдума приняла закон о выплате детских пособий до 3-х лет

Государственная дума РФ приняла закон, который позволит большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

Ранее введенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума, выплачиваемого на одного ребенка.