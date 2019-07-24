В Крыму призвали отказаться от снимков с животными
24 июля 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму глава общественной палаты Григорий Йоффе обратился к отдыхающим с просьбой бойкотировать фотографии с животными. Он назвал подобное развлечение негуманным.
«Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом?» - считает Йоффе.
Он отметил, что фотографии с животными запрещены на территории полуострова, однако многие игнорируют существующий запрет. Йоффе призвал органы правопорядка внимательнее подходить к вопросу борьбы с этим явлением, передаёт РИА Новости.