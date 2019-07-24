Эксперты назвали самые странные и смешные причины разводов

Западные юристы назвали самые необычные и смешные причины распада семьи. Среди этих причин: плохая свекровь, громкое пережевывание пищи и обман.

Чаще всего у невестки складываются плохие отношения с матерью мужа. И нередко случается такое, что именно свекровь настаивает на разводе своего сына, пишет портал oane.ws. Смешной причиной для развода стало громкое пережевывание пищи. Специалисты утверждают, что такие случаи не являются редкостью.

Был случай, когда пожилая супружеская пара была в браке 60 лет, однако решила развестись. Как оказалось, супруга стала бить мужчину тростью, так как думала, что он прячет от нее деньги.