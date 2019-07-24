Уехавшие из села Чемодановка цыгане вернулись обратно

Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток, начали возвращаться домой. Об этом сообщил глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

В настоящий момент в свои дома, по информации Демичева, вернулись 177 человек. Ромалы возвращаются как в Чемодановку, так и в Лопатки. По словам главы администрации, конфликтов среди населения пока не наблюдается.

Однако другие источники сообщают, что ситуация накаляется. Так, по словам селян, один из цыган заявил, что будет выживать из населенного пункта местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Напомним, в середине июня в Чемодановке произошла массовая драка, в результате которой несколько человек пострадали и один погиб. После данного конфликта все цыганские семьи покинули свои дома в селе.