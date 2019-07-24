Вдова Сергея Доренко рассказала, где развеяла прах мужа

Вдова известного журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала, что развеяла прах умершего супруга там, где он родился. Юлия призналась, что при жизни мужа так и не успела посетить с ним его родину.

Юлия Доренко в соцсети рассказала, что прах журналиста Сергея Доренко развеяли в Керчи. Она поделилась, что ей очень понравился родной город супруга.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву"», - написала она.

Юлия призналась, что даже после этого не ощущает, что Сергея больше нет.