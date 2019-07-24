Зоопарк «Мишутку» снова ликвидируют

Три полугодовалых медвежонка, родившихся в нижегородском зоопарке «Мишутка», обрели свободу. В течение четырёх дней им дали привыкнуть к новым условиям. Затем выпустили из клеток в Керженском заповеднике под Нижним Новгородом.

Мама медвежат, прежде чем попасть в зоопарк, имела неплохую цирковую карьеру. Папу передали в зоопарк в 2007-м году жители Борского района. Выпуск их потомства на волю - вторая подобная операция. Других медвежат переселили в заповедник в 2016 году. Они прекрасно перезимовали и окончательно адаптировались к условиям дикой природы. Ожидается, что и у нынешних зверят не будет проблем, тем более, что за ними пока присматривает Валентин Пажетнов из Твери, создатель уникальной методики возвращения животных в естественную среду обитания.

За судьбу медвежат теперь можно не переживать, а вот сам зоопарк находится на грани закрытия. История тянется ещё с весны прошлого года, когда специалисты ветеринарного надзора установили, что животные содержаться в ненадлежащих условиях. Было принято предварительное решение закрыть находящийся в муниципальной собственности зоопарк «Мишутку», а животных передать в частный зоопарк «Лимпопо», находящийся в Заречной части (Нижний Новгород разделён на Нагорную и Заречную части рекой Окой). Однако у «Мишутки» нашлись защитники, которые якобы нашли инвестора, заинтересованного в развития зоопарка. В частности, правозащитница и член общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова заявила в конце июля 2018 года: «Мы нашли людей, которым интересно развивать проект. Его мы обсуждаем с представителями Евро-азиатской ассоциации зоопарков. На территории парка может быть создана уникальная биоколлекция». И тогда нижегородский градоначальник Владимир Панов отложил закрытие.

Но прошёл год, и страсти разгорелись с новоой силой. Муниципалитет планов не изменил, но защитники «Мишутки» не сдаются, шлют письма в инстанции и даже записали видеообращение президенту Путину. Кроме того, апеллируют к Интернет-общественности, вбрасывая фейки про то, что животных распродадут на мясо. Словом, «Мишутка» стал точкой социального напряжения в Нижнем. Однако, выпущенным в Керженский заповедник медвежатам до этого уже нет никакого дела.

Константин Барановский