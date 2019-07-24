Синоптики сообщили прогноз погоды в Москве, Подмосковье и соседних областях на ближайшие дни

В Москве в среду, 24 июля, идет сильный дождь. В Северном Тушино гремит гроза, сильный дождь. Льет и на юге столицы, в районе станций метро "Южная" и "Чертановская". В Перово осадки пока слабые. В подмосковном Подольске даже зонт не спасет, такой сильный дождь.









В Калуге, как рассказали жители города "АН", тучи собираются, но дождь пока не начался.

В Гидрометцентре России прогнозировали, что сегодня 24 июля в Подмосковье, Смоленской и Калужской областях пройдут ливни и прогремят грозы.

В Белгородской и Курской областях возможен град. В Крыму - сильная гроза с крупным градом. И ветер до 25 метров в секунду.

Метеоролог Людмила Паршина рассказала, что атмосферные фронты протянулись с юга на север России через центральные и южные регионы. Они связаны с волновыми циклонами.

По прогнозу синоптиков, ливни ожидаются сегодня и завтра, 25 июля, в Тульской области и республиках Северного Кавказа.

В южных регионах страны в Ростовской области и в Ставропольском крае 25 и 26 июля ожидается ливень с градом. На Кубани и Воронежской области дождь начнется 26 июля.

Какая же переменчивая эта погода. Если в четверг, пятницу и субботу на севере Центрального округа, включая и Московскую область температура воздуха в зоне дождей 19-24 тепла,то к воскресенью она поднимется до плюс 28-30.

В воскресенье же ожидается арктическое вторжение. Холодный воздух подойдет с Баренцева и Карского морей, и похолодает до плюс 16-21 градуса, - сообщает "Российская газета". Немного похолодает и на юге Центрального округа - на 2-4 градуса.