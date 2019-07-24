Куда пойдут работать выпускники журфаков
24 июля 2019, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Выбывающие рабочие места замещаются новыми, прежде всего в интернет-сегменте. Тем не менее, с кризисного 2008 года в сегменте интернет-СМИ появилось лишь 80 000 новых рабочих мест, тогда как в секторе традиционных СМИ выбыло более 600 000 рабочих мест. Потерявшие работу сотрудники печатных СМИ переквалифицируются в копирайтеров, PR- и SMM-специалистов (многие – на фрилансе), кто-то просто покидает медиаотрасль.
Прогноз для отрасли печатных СМИ также не радужен: к 2023 году число рабочих мест в отрасли сократится еще в 1.7 раза (к показателям 2018 года). Однако, потребность в специалистах в сетевых интернет-изданиях России в 2019-2023 годах будет расти устойчивыми темпами (на 15-20% в год), и выбывающие рабочие места в принте почти в полном объеме будут замещаться вновь создаваемыми в интернет-сегменте. В 2023 году количество рабочих мест в этих сегментах практически сравняется (157 000 в газетно-журнальных издательствах против 154 000 в интернет-СМИ).