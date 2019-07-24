Куда пойдут работать выпускники журфаков

Институт Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов провел исследование рынка труда в отрасли печатных и интернет СМИ России в 1989-2019 годах, а также представил прогноз занятости в отрасли на 2020-2023 годы.​

Цифры подтверждают негативные тренды – с момента своего пика занятость в отрасли газетно-журнальной продукции упала в 3.2 раза – с 876 000 человек до 273 тысяч в 2018 году. Количество работающих в газетах упало почти в 5.78 раза (максимум занятых в газетных издательствах пришелся на 1999 год – 445 000 работников), в журналах – более чем в 3.2 раза (589 000 занятых в 2008 году). Причины кризиса – распространение мобильного интернета, крах системы дистрибуции прессы, снижение популярности института подписки в условиях все более широкого распространения бесплатного, пусть и менее качественного, контента.​

​

Выбывающие рабочие места замещаются новыми, прежде всего в интернет-сегменте. Тем не менее, с кризисного 2008 года в сегменте интернет-СМИ появилось лишь 80 000 новых рабочих мест, тогда как в секторе традиционных СМИ выбыло более 600 000 рабочих мест. Потерявшие работу сотрудники печатных СМИ переквалифицируются в копирайтеров, PR- и SMM-специалистов (многие – на фрилансе), кто-то просто покидает медиаотрасль.



Прогноз для отрасли печатных СМИ также не радужен: к 2023 году число рабочих мест в отрасли сократится еще в 1.7 раза (к показателям 2018 года). Однако, потребность в специалистах в сетевых интернет-изданиях России в 2019-2023 годах будет расти устойчивыми темпами (на 15-20% в год), и выбывающие рабочие места в принте почти в полном объеме будут замещаться вновь создаваемыми в интернет-сегменте. В 2023 году количество рабочих мест в этих сегментах практически сравняется (157 000 в газетно-журнальных издательствах против 154 000 в интернет-СМИ).​

