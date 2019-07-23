В Росстате объяснили рекордный приток мигрантов в РФ

Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последние 10 лет. В январе-апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.

Больше всего увеличилось число мигрантов из Армении и Украины. Миграционный прирост из Белоруссии и Молдавии, напротив, упал, отметили в Институте Гайдара, чьи специалисты подготовили соответствующий мониторинг.

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов так: с начала года МВД направляет более полные данные. С 1 января вместо листков учета прибытия и выбытия Росстат ввел форму статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ.

"Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", - пояснили в Росстате в ответ на запрос, передает телеканал РБК.

Увеличение числа прибывших в РФ за январь-апрель 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года произошло за счет лиц, получивших временную регистрацию, в большинстве случаев на срок от 9 месяцев до 2 лет.