В Петербурге 37-летняя жительница родила четверню
23 июля 2019, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 23 июля, начальник пресс-службы перинатального центра педиатрического университета Санкт- Петербурга Лика Титова сообщила, что 37-летняя местная жительница родила сразу четверых детей.
В организации отметили, что новорождённые малыши появились на свет около 11 часов утра. Девушка родила трёх мальчиков и одну девочку. Общий вес новорождённых составил 6 килограммов, - передаёт "78.ru".
Представитель центра пояснила, что такое событие произошло впервые за шестилетнюю работу учреждения.
Уточняется, что многодетная мама находится в стабильном состоянии. Роды прошли без осложнений, малыши полностью здоровы.