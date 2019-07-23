В Петербурге 37-летняя жительница родила четверню

Во вторник, 23 июля, начальник пресс-службы перинатального центра педиатрического университета Санкт- Петербурга Лика Титова сообщила, что 37-летняя местная жительница родила сразу четверых детей.

В организации отметили, что новорождённые малыши появились на свет около 11 часов утра. Девушка родила трёх мальчиков и одну девочку. Общий вес новорождённых составил 6 килограммов, - передаёт "78.ru".

Представитель центра пояснила, что такое событие произошло впервые за шестилетнюю работу учреждения.

Уточняется, что многодетная мама находится в стабильном состоянии. Роды прошли без осложнений, малыши полностью здоровы.