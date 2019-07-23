Алкотреугольник стал проблемой целого района

Вечером в четверг, 18 июля, жители Басманного района собрались вместе с экспертами, чтобы обсудить: легко ли жить рядом с популярными общественными пространствами? Проблема эта стала уж слишком актуальной: жители нескольких домов в Большом Спасоглинищевском переулке и на Покровке неделями не могут уснуть из-за молодежи, шумящей в парке "Горка" и в "Яме" на Хохловской площади.

По словам проректора НИУ ВШЭ Валерии Касамары, жители центра города обратились к ней в начале лета. Дело в том, что образовался своего рода "пьяный треугольник", ограниченный "Макдональдсом" на Маросейке, "Горкой" и "Ямой". Внутри этого треугольника мигрирует не очень трезвая и очень шумная молодёжь. Ну а жителям остаётся только терпеть...

- Конечно, ребятам нужно было место, чтобы встречаться и «тусоваться». Однако получилось не совсем то, что хотелось бы видеть вблизи жилых домов. Там открыто пьют спиртные напитки, причём несовершеннолетние в том числе. Там небезопасно: мы видели несколько случаев нападения антиалкогольных активистов и слышали историю про криминальные отравления газировкой. И это просто мешает жителям соседних домов. Пора вмешаться, - объясняет Касамара.

Такого же мнения придерживаются местные жители, от некоторых уже поступали радикальные предложения: засыпать бы эту Яму, обнести забором парк "Горка" - и никаких проблем!

Однако если с "Горкой" ситуация спорная, то Хохловскую площадь засыпать - по меньшей мере опрометчиво... На фоне дискуссий о пьянстве в общественных местах и шуме под окнами москвичи подзабыли, что амфитеатр на Хохловской - это уникальный фрагмент стены Белого города, то есть важнейший для Москвы памятник. По мнению историка Филиппа Смирнова, то, что происходит сейчас на Хохловской, явно характеризует город не с лучшей стороны.

- Сейчас там всего одна небольшая табличка с информацией об истории. Молодежь просто не понимает, где сидит. Нужно работать в этом направлении, - считает Смирнов.

По мнению Валерии Касамары, главная задача - сделать так, чтобы сосуществовать могли и местные жители, и желающая развлечься молодежь.

- Неоднократно звучали радикальные предложения: мол, если хотите засыпать в 21:00 – уезжайте из центра, живите в спальном районе. Это неприемлемо. Право на город есть у каждого из нас, и золотое правило жизни в нём – не мешать друг другу. Поэтому нужно обдумать вариант создания альтернативного общественного пространства для молодёжи, и оно должно находиться вдалеке от жилой застройки, - отметила Касамара.