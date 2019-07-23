Более 40 спортивных и развлекательных площадок откроют в «Лужниках» 27 июля

27 июля 2019 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет традиционный спортивно-развлекательный праздник «Московский спорт в Лужниках».

Москвичи смогут понаблюдать за соревнованиями профессионалов, сами смогут принять участие в состязаниях или просто весело провести время на различных тематических площадках. Департамент спорта на всей территории олимпийского комплекса «Лужники» разместят более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня.

В рамках «Московского спорта в Лужниках» состоится турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Единовременно игры турнира будут проходить на 42 полях. Одной из самых интернациональных станет площадка для воркаута. Воркаут —популярный у москвичей вид уличных тренировок, который включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и шведских стенках. Участие примут более 65 спортсменов и тренеров из более 40 стран Евросоюза, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

На территории Moscow City Games будет построен уникальный город для экстремальных велосипедистов, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах.

Большое количество площадок Moscow City Games будут рассчитаны на детей. На площадке «Игры героев» пройдут соревнования для всех желающих. Здесь детей ждут испытания по лёгкой атлетике, общей физической подготовке и полоса препятствий. Департамент спорта города Москвы представит информационный павильон, где проходит тестирование детей по определению подходящего вида спорта.

500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса, 50 столов настольного хоккея, 12 площадок бадминтона, 10 площадок для «городков», площадка сдачи норм ГТО и еще огромное количество активностей.

Хоккейный ЦСКА с Кубком Гагарина, баскетбольный ЦСКА с Кубком чемпионов Евролиги и 3 кратный чемпион страны футбольный «Локомотив» выставят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов.

Олимпийский комплекс «Лужники» по праву можно назвать сердцем спортивной России. Именно здесь проходили самые значимые спортивные события отечественного спорта.