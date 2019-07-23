Милонова смутили полуголые мужчины на улице

Российский депутат Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить мужчинам ходить по улицам с неприкрытым торсом. По его мнению, нагота уместна на пляжах, но не в городе.

Милонов считает, что мужчины не должны себе позволять находиться на городских улицах с открытым торсом, передаёт АГН «Москва». При этом депутат Госдумы не считает, что ношение девушками мини-юбок является «эстетически неправильным». по его мнению, открытые ноги девушек гораздо более приемлемы, чем открытый торс мужчин.

«Я требую, чтобы было административно запрещено ходить с голым торсом по улице. Так можно ходить на пляже, на лужайке, дома, а по улицам и паркам города ходить в труселях и без майки нельзя! Это самоидентификация людей с уровнем образования ниже трех классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения»», - высказался Милонов относительно мужчин без рубашек.